  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsviçre'den Gana'ya 77 milyon dolarlık hibe
Takip Et

İsviçre'den Gana'ya 77 milyon dolarlık hibe

İsviçre, Gana’nın ekonomik büyümesini desteklemek amacıyla dört yıllık işbirliği kapsamında 77 milyon dolarlık hibe programı başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre'den Gana'ya 77 milyon dolarlık hibe
Takip Et

Ulusal basında çıkan haberlere göre, İsviçre, Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) aracılığıyla, Gana'nın ekonomisinin geleceğe yönelik büyümesi için dört yıllık işbirliği programının parçası olarak 77 milyon dolarlık bir hibe açıkladı.

SECO tarafından yürütülecek olan dört yıllık işbirliği programı, ülkenin dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Programın tanıtım toplantısında konuşan İsviçre'nin Akra Büyükelçisi Simone Giger, İsviçre'nin Gana ile uzun süredir devam eden ortaklığına vurgu yaptı.

Giger, "Gana'nın ekonomi ve ticaret anlamında daha fazla çeşitlenmesini arzu ediyorum. Bir gün İsviçre pazarlarında Gana yapımı giysiler, el işleri ya da çikolatalar görmeyi çok isterim." dedi.

İsviçre ve Gana, uzun yıllara dayanan ticaret, kakao ortaklıkları ve çevresel işbirliği geçmişine sahip. Bu yeni hibe programının, ikili ilişkileri derinleştirerek Gana'da kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açması bekleniyor.

Bu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandıBu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandıEkonomi

 

Alüminyum hurda savaşı kapıda!Alüminyum hurda savaşı kapıda!Emtia Haberleri

 

Dünya
5 ülkenin İsrail kararına ABD'den tepki: Son derece yararsız buluyoruz
5 ülkenin İsrail kararına ABD'den tepki: Son derece yararsız buluyoruz
Rusya: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Rusya: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
ABD'den, biri Türkiye'de beş STK'ya yaptırım kararı
ABD'den, biri Türkiye'de beş STK'ya yaptırım kararı
Trump'a suikast önlemi alındı: İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız
Trump'a suikast önlemi alındı: İçeriden saldırılarla karşı karşıyayız
Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk sefer
Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk sefer
Son dakika: Rusya esir takasının ikinci aşamasının tamamlandığını duyurdu
Son dakika: Rusya: Esir takasının ikinci aşaması tamamlandı