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Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kentte sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından protestoların sürdüğü ABD'nin Californiya eyaletine bağlı Los Angeles kentinin Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bass yaptığı açıklamada bölgede "yerel acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan ettiğini söyledi.

Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

"Bu bölgelerden uzak durun"

Başkan Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirterek, "Los Angeles şehir merkezindeki durumu yakından takip ediyor ve topluluklarımızı korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyorum. Başkan'ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır" dedi.

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