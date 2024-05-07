Güney Afrika'da inşaat çöktü: 5 ölü, onlarca kayıp

Güney Afrika'nın George kentinde dün inşaat halindeki bir bina çöktü. George Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 işçinin hayatını kaybettiği, 21 işçinin enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, 49 işçinin ise kayıp olduğu bildirildi. Üç kurtarma ekibinin enkazın farklı noktalarında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve soruşturma çağrısında bulundu. Ramaphosa, "Olayın nedenine yönelik soruşturmalar, toplumun içine kapanmayı ve bu felaketin tekrarını önlemeyi amaçlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Çökme sırasında şantiyede en az 75 işçinin olduğu düşünülüyor.