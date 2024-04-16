Güney Kore'den İran'a seyahat uyarısı

Güney Kore, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarının ardından vatandaşlarına, İran'ın bazı bölgelerine seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından İran'a yönelik seyahat uyarısı yayımladı.

Bakanlık açıklamasında, İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletiyle Huzistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletleri başta olmak üzere bazı bölgelerine seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

Güney Kore vatandaşlarına İran'a planladıkları ziyaretlerini iptal etmeleri ve bölgede ikamet edenlere acil durumlar dışında güvenli ülkelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığın İran'daki güvenlik durumunu yakından takip edeceği ve ihtiyaç halinde ilave tedbirler açıklayacağı kaydedildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İranDevrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 14 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.