Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt tacını bıraktı : Akıl sağlığımı kaybediyorum

ABD'nin Venezuela asıllı Güzellik Kraliçesi Noelia Voigt, tacını bırakma kararı aldı.

24 yaşındaki Voigt'in bu kararı almasının ardından yaşadığı ruh sağlığı sorunları olduğu öğrenildi.

Eylül 2023'teki Miss USA 2023 yarışmasında birinci olan Voigt, Instagram hesabında paylaştığı mesajda akıl sağlığı için en iyi kararı verdiğini söyleyerek "Sağlığımız bizim hazinemiz. Fiziksel ve ruhsal sağlığınızdan asla ödün vermeyin" ifadelerini kullandı.

Kraliçe seçildikten sonra hayatının değiştiğini ve güzel deneyimler elde ettiğini kaydeden genç kadın, hayatında yeni bir döneme başlamak istediğini ifade etti.

Miss ABD kurulu da Voigt'in bu kararını desteklediğini bildirdi. Kurul, kraliçe görevi için yeni bir isim belirleneceğini açıkladı.

Geçen seneki yarışmada Hawaii'den Savannah Gankiewicz ikinci olmuştu.

Miss USA 2023 tacını alan Venezuelalı Noelia Voigt kimdir?

Voigt Miss USA ödülünü kazanan üçüncü Utahlı kadın oldu.

Noelia Voigt, Venezüellalı bir anne ve Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusu Jack David Voigt'in kızıdır. Florida'da doğup büyüdü, daha sonra Alabama Üniversitesi'ne gitti. Sosyal ağlarının içeriğine göre Voigt, yaklaşık on yıldır modellik yapıyor ve güzellik yarışmalarında yer alıyor.

Güzellik yarışmalarının yanı sıra diğer tutkuları arasında voleybol ve iç tasarım yer alıyor. Aynı zamanda zorbalık karşıtı çocuk kitabı “CESUR Maddie” nin de yazarıdır ve One Love Workshop'un kolaylaştırıcısıdır.