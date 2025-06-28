  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Havada panik: Çin'de yolcu uçağı arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
Takip Et

Havada panik: Çin'de yolcu uçağı arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Çin'de Shandong Airlines hava yolu şirketine ait, Çingdao-Şanghay seferini yapan yolcu uçağı, havadayken meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Havada panik: Çin'de yolcu uçağı arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
Takip Et

Şirketten yapılan açıklamada, SC4667 sefer sayılı uçağın, "hava aracı arızası nedeniyle" güzergahı üzerindeki Nancing şehrine zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yolculardan bazıları, uçuş sırasında uçağın sol motoruna bir cismin girdiğini, bunun bir süre uçağın dengesini bozduğunu ve ardından yoğun bir yanık kokusu duyulduğunu aktardı.

Yolcular güvenli şekilde Nancing'deki havaalanına indirilirken, hattaki seferleri sürdürmek üzere bir başka uçağın görevlendirildiği kaydedildi.

Dünya
İsrail’in saldırılarında ölen İranlı yetkililer ve bilim insanları için cenaze törenleri düzenlendi
İsrail’in saldırılarında ölen İranlı yetkililer ve bilim insanları için cenaze törenleri düzenlendi
Gazze'de 3 aylık bebek Curi açlıktan yaşamını yitirdi
Gazze'de 3 aylık bebek Curi açlıktan yaşamını yitirdi
UNRWA: Gazze'deki yeni yardım dağıtım sistemi "ölüm meydanı"
UNRWA: Gazze'deki yeni yardım dağıtım sistemi "ölüm meydanı"
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 'kırmızı alarm' verildi
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 'kırmızı alarm' verildi
Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Bir hafta içinde sağlanabilir
Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması
İran'da tarihi toplu cenaze töreni! Tüm kamu kurumları tatil edildi
İran'da tarihi toplu cenaze töreni! Tüm kamu kurumları tatil edildi