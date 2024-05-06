Hitler'in sağ kolu Goebbels'in evi satılamadı: İsteyene hediye edilecek

Berlin Maliye Bakanı Stefan Evers, eyalet parlamentosunda bir konuşma yaparak Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'e ait bir villayı devretmek istediklerini söyledi. Evers, "Herkese Berlin eyaletinin bir hediyesi olarak burayı devralmalarını öneriyorum" dedi.

Evers, "Geçtiğimiz on yıllarda olduğu gibi yine başarısız olursak, Berlin'in halihazırda hazırladığımız yıkımı gerçekleştirmekten başka seçeneği kalmaz" diye konuştu.

TRTHaber'in aktardığına göre Hükümet, mülkü satma girişimlerinde başarılı olamayınca konut bakıma muhtaç hale geldi ve hükümet kompleksin bakım ve güvenlik masraflarını ödemeyi reddetti. Konutun aşırı büyümüş ağaçlar, yosun kaplı çatılar ve yıpranmış duvarlardan kaynaklanan sorunlarla dolu olduğu belirtildi.

Hükümetin yıkım kararına tepki gösteren vatandaşlar nedeniyle yıkım planı da iptal edildi.

Hitler'in en yakın müttefiklerinden biri olan Goebbels, 1939 yılında Berlin'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Wandlitz kasabası yakınlarındaki Bogensee gölüne bakan ormanlık bir arazide lüks bir villa inşa ettirmişti.