800 bin dolar yatırımla garantili ABD vatandaşlığı

Hüsniye Güngör / İSTANBUL

Amerikan Venture Solutions, Amerika Birleşik Devletleri’nde oturum izni (Green Card) alarak sonrasında vatandaş olmanın en doğrudan yolu olan EB-5 Yatırımcı Programı’nı tanıttı. American Venture Solutions Başkanı Jose E. Latour “Yatırımcıya, eşine ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş tüm çocuklarına kısa zaman içinde ABD'de oturma izni sağlayan EB-5 programı, aynı zamanda daimi oturma izni elde etmeleri yoluyla Amerikan vatandaşlığına giden yolu açıyor” dedi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Ofisi (USCIS) onaylı bir EB-5 Bölgesel Merkezi olan American Venture Solutions’un üst düzey yöneticileri, Cuma günü bir grup basın mensubuyla bir araya gelerek programın detaylarını paylaştı. Kurumun Başkanı ve Yönetici Direktörü Jose E. Latour EB-5 programının bir yandan istihdam yaratarak ABD ekonomisini canlandırmak, diğer yandan da ailelerinin geleceğini Amerika'da güvence altına almak isteyenlere bir fırsat sunmak amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Miami, Florida'da faaliyet gösteren Amerikan Venture Solutions’un 12 yıldır dünyanın dört bir yanından gelen ailelere EB-5 Oturma İzni sağladığına dikkat çeken Latour “Türk yatırımcılara en son EB-5 projemizi tanıtmak için buradayız” dedi.

ABD’de istihdama dayalı beş vize programından biri olan EB-5 vizesi, program dahilinde ABD’ye sermaye getiren yabancılara tanınan bir yatırımcı vizesi. Vizenin sağladığı imkanlardan yararlanabilmek için ‘TEA’ olarak adlandırılan ekonomik açıdan zayıf, hedeflenen istihdam bölgelerinde 800 bin, diğer bölgelerde ise bir milyon 50 bin dolar yatırım yapmak gerekiyor. Yatırım miktarını USCIS onaylı projeye aktaran yatırımcı bu yolla projeyi gerçekleştiren yatırım şirketine ortak olarak dolaylı yoldan en az 10 kişinin istihdam edilmesine katkıda bulunurken Amerikan vatandaşlığına da adım atmış oluyor. Özellikle varlıklı bireyler için faydalı bir daimi ikamet seçeneği olarak nitelendirilen vize programına 2020’ye kadar 78 bin 278 kişi başvurmuş.

Başvuru süreci başlatan Türkler var

Tüm başvuru ve yatırım sürecinin şeffaf bir şekilde ABD hükümeti gözetiminde yürütüldüğünü belirten American Venture Solutions Operasyondan Sorumlu Başkanı (COO) Danielle Garaicoechea ise şu detayları verdi: “Para, yatırımcının ikamet başvurusu ABD göçmenlik makamlarınca onaylanana kadar güvenli bir banka emanet hesabında tutuluyor. Yatırımcı EB-5 yatırım ortaklığının sahibi olunca kendisi ve ailesinin yeşil kartlarını alır ve yatırımları süresince yıllık yüzde 1 faiz ödemesi alır. Daimi Yeşil Kart sahipleri ilk onaylarından 5 yıl sonra ABD vatandaşlığına başvurabildiklerinden, altıncı yılın sonunda yatırımcı isterse 800 bin dolarlık sermaye yatırımını geri alıp ABD vatandaşlığı sürecine başlayabilir.”

Garaicoechea 2020'den bu yana 160 Türk’ün EB-5 programı aracılığıyla Yeşil Kart aldığını ve şu anda Türkiye'den başvuru sürecine başlayan bir yatırımcı olduğunu sözlerine ekledi. Şirket yetkilileri ayrıca American Venture Solutions EB-5 Yatırımcı Programı kapsamında Florida'da inşaatı devam eden River Oak EB-5 konut projesi hakkında da bilgi verdi.