CHP'den Erdoğan'ın “Asgari ücretli deposunu 10 kez doldurabiliyor” sözlerine sert tepki!

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asgari ücretli vatandaş arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor” sözlerine tepki gösterdi. Genç, “Bu ancak maaşın tamamı akaryakıta harcanırsa mümkün. Ama o zaman sofrada ekmek, evde doğal gaz, çocuğa da defter kalmaz” ifadelerini kullandı.

Benzinin litre fiyatı 5 yılda yüzde 482 zamlandı

Genç’in yaptığı yazılı açıklamada, deposu 35 litre olan bir aracı doldurmanın 2021 yılında 275 lira olan maliyetinin, 2025'te bin 601 liraya kadar çıktığını, beş yılda benzinin litre fiyatının yüzde 482 oranında zamlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Asgari ücretli deposunu 10 kez doldurabiliyor" sözlerinin, matematiksel olarak mümkün olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Ama bu hesabın tutması için vatandaşın maaşının tamamını akaryakıta harcaması gerekir. Gerçek hayatta böyle bir durum yok. Çünkü o vatandaş o depo dolmadan önce kirayı, faturayı, çocuk bezini, okul kırtasiyesini, mutfağın giderini düşünmek zorunda. Depo doluyor olabilir ama milletin dolabı boş, tenceresi boş, umudu boş.

2021’de bir depo parasına 6 kilo kıyma alınabiliyordu. Bugün bin 600 liraya dolan bir depo için kasaba gittiğinizde 2 kilo kıymayı bile zor alırsınız. O yıllarda büyükşehirde ortalama kira bin 500 liraydı. Bugün 10 bin liraya ev bulunamıyor. Depo dolabilir ama vatandaşın cüzdanı eksiliyor, huzuru eksiliyor. Sofradan kısarak depo doldurmak, başarı değil çaresizliktir. Bu ülkede artık bir depo benzine ulaşmak bir marifet değil, bir lüks. Cumhurbaşkanı 10 kez dolum yapılabiliyor diyor, biz de soruyoruz: Peki 10 kez mutfak alışverişi yapılabiliyor mu? 10 kez çocuklarına et yedirebiliyor mu? Gerçek hayatın hesabı pompada değil, mutfakta yapılır.”

“Asgari ücret tespit komisyonu toplanmalı”

İktidara temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması çağrısını yineleyen CHP’li Genç, “Depo hesabıyla yapılan siyasetin, mutfağı boşalan milyonların derdine derman olmadığı artık görülmelidir. Asgari ücretin bugünkü hali, halkın yaşadığı ekonomik gerçeklikle örtüşmüyor. Geçim sıkıntısı derinleşirken, yurttaş günlük hayatını sürdürebilmek için her geçen gün daha fazla fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu derhal toplanmalı, temmuz ayında emekçilerin insanca yaşayabileceği bir ücret artışı kamuoyuna ilan edilmelidir” ifadelerini kullandı.