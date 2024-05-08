İngiltere Rusya'nın askeri ataşesini sınır dışı ediyor

İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasına göre, İçişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'nın istihbarat toplama operasyonlarını hedef alan ve ortadan kaldırmaya yönelik önlem paketini uygulamaya koyacaklarını duyurdu.

Açıklamada, ismi açıklanmamış askeri istihbarat görevlisi olan Rus savunma ataşesinin sınır dışı edileceği bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'deki bazı Rus mülklerinin istihbarat amacıyla kullanıldığına inanılarak, bu mülklerin "diplomatik tesis" statüsünün kaldırılacağı açıklanmıştı. Bu kararın bir sonucu olarak, Rus diplomatların İngiltere'de geçirebileceği süre sınırlandırılacak ve Rus diplomatik vizelerine yeni kısıtlamalar getirilecek.

Açıklamaya göre, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Rusya'nın eylemlerine müsamaha gösterilmeyeceği yinelendi.

Rusya'ya açık mesaj

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Ukrayna'nın yasa dışı işgalinden bu yana Rusya'nın, İngiltere ve Avrupa güvenliğini baltalama girişimleri giderek daha küstah bir hal aldı." değerlendirmesini yaptı.

Yeni tedbirlerin, Rus devletine açık mesaj olduğuna ve eylemlerinin cevapsız kalmayacağına işaret eden Cameron, "Dostlarımız ve ortaklarımızla Ukrayna'nın yanında durmaya ve Rusya'yı kötü niyetli faaliyetlerinden ötürü sorumlu tutmaya devam edeceğiz." dedi.