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İran'da enerji krizi: Devlet daireleri ve okullar tatil edildi

İran'ın Kirman eyaletinde devlet daireleri kepenk indirdi. Tüm devlet daireleri, kamu kurumları, bankalar, kreşler, okullar, üniversiteler ve yükseköğretim kurumları kapalı olacak. Karar enerji tasarrufu nedeniyle alındı.

Haber Merkezi
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İran'da enerji krizi: Devlet daireleri ve okullar tatil edildi
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İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde devlet daireleri tatil edildi. Kararın enerji tasarrufu nedeniyle alındığı ve kurumların perşembe günü kapalı olacağı bildirildi. 

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kirman Eyaleti Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Okullar ve devlet daireleri tatil edildi

Açıklamada, "Enerji Tüketim Yönetimi Çalışma Grubu'nun kararı doğrultusunda, ülkenin enerji istikrarına katkı sağlamak amacıyla, acil yardım, sağlık, hizmet, askeri ve güvenlik merkezleri hariç, ildeki tüm devlet daireleri, kamu kurumları, bankalar, kreşler, okullar, üniversiteler ve yükseköğretim kurumları perşembe günü kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İran'da enerji krizi yaşanıyor

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji talebi zirveye ulaştı, tasarruf uyarısı yapıldı

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

 

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