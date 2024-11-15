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İspanya'da yaşlı bakım evinde yangın: 10 ölü

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza şehrinde bir yaşlı bakım evinde meydana gelen yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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İspanya'da yaşlı bakım evinde yangın: 10 ölü
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İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde yerel saatle 05.00'de yangın çıktığı belirtildi.

Yangın yerine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği, çevredeki hastanelerin alarma geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, yangın sırasında yaşlı bakım evinde 82 kişinin bulunduğunu aktararak, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralı olduğunu kaydetti.

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