İsrail, Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşini gözaltına aldı!

İsrail'in güneyindeki Tel Şeva kasabasında yaşayan 57 yaşındaki Haniye'nin 1 Nisan'dan beri gözaltında olduğu belirtildi. Avukatından henüz bir yorum gelmedi. İddianameye göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyindeki katliamlarından sonraki günlerde Haniyeh, erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu düzinelerce kişiye, sınır ötesi saldırıyı öven ve daha fazla "katliam" çağrısında bulunan mesajlar gönderdi.

34 binden fazla Filistinli öldürüldü

Hamas, 7 Ekim'deki saldırıda yaklaşık 1.200 İsrailliyi ve yabancıyı öldürerek savaşı ateşledi. Gazze sağlık otoritesi, 34.000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Hamas lideri İsmail Haniye ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 oğlu ve 4 torununu kaybetti.