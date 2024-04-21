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İsrail, Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşini gözaltına aldı!

İsrail Başsavcılığı, Hamas lideri İsmail Haniye'nin kız kardeşi Sabah el Salim Haniye'yi Hamas'ın 6 ay süren terör saldırısını ateşleyen 7 Ekim saldırısını övdüğü iddiasının ardından, terör grubunu kışkırtma ve örgütle dayanışma suçlamasıyla gözaltına aldı.

Haber Merkezi
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İsrail, Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşini gözaltına aldı!
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İsrail'in güneyindeki Tel Şeva kasabasında yaşayan 57 yaşındaki Haniye'nin 1 Nisan'dan beri gözaltında olduğu belirtildi. Avukatından henüz bir yorum gelmedi. İddianameye göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyindeki katliamlarından sonraki günlerde Haniyeh, erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu düzinelerce kişiye, sınır ötesi saldırıyı öven ve daha fazla "katliam" çağrısında bulunan mesajlar gönderdi.

34 binden fazla Filistinli öldürüldü

Hamas, 7 Ekim'deki saldırıda yaklaşık 1.200 İsrailliyi ve yabancıyı öldürerek savaşı ateşledi. Gazze sağlık otoritesi, 34.000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi. Hamas lideri İsmail Haniye ise İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 oğlu ve 4 torununu kaybetti.