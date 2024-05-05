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Kabine yarın toplanacak: Gündemde emekli ve dar gelirli de olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde, emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar öne çıkıyor.

Haber Merkezi
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Kabine yarın toplanacak: Gündemde emekli ve dar gelirli de olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Ekonomi odaklı konular, toplantının ana gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Masada bütçe açığı ve kamu tasarrufu gibi konular yer alıyor

Kabine toplantısının gündeminde, enflasyonla mücadele süreci, emekli ve dar gelirlilerin durumunu iyileştirmek için alınacak adımlar, bütçe açığının kapatılmasında kritik olan kamuda tasarruf gibi konular bulunması bekleniyor.

Terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşını durdurmak için atılabilecek adımlar, İsrail’le ihracatın kesilmesinin ekonomiye etkileri gibi başlıkların da Kabine’de konuşulması bekleniyor.