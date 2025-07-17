Gençler evliliği erteliyor: Ekonomik kaygılar ve gelecek belirsizliği öne çıkıyor

Araştırma şirketi KONDA’nın Mayıs 2025 tarihli Barometre raporu, Türkiye’de evliliğe yönelik bakış açısının değiştiğini gözler önüne serdi. 1757 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, özellikle gençlerin evliliği ertelemesinin arkasında toplumsal, ekonomik ve kişisel pek çok neden yer alıyor. Evlenmeyi düşünmeyen bireylerin bu kararı en çok “henüz erken olduğunu düşündükleri” ve “maddi imkânsızlıklar” nedeniyle aldığı tespit edildi.

“Ülke ve dünya geleceğinden endişe duyuluyor"

Araştırmaya göre, evlenmeyi düşünmeyenlerin yüzde 42’si bu kararı almalarının temel gerekçesinin "henüz erken olduğunu düşünmeleri" olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 34’ü iş veya okul gibi bireysel hedeflerin evlilikten daha öncelikli olduğunu ifade ederken, yüzde 31’i ise “ülke ve dünyanın geleceğinden endişe duyduğu” için evliliği gündemine almadığını söyledi.

Evlilik kararlarını ertelemenin başlıca nedeni maddi imkansızlıklar

Katılımcıların dörtte biri (%26), evlilik kararlarını ertelemelerinin başlıca nedeninin maddi imkansızlıklar olduğunu dile getirdi. Yüzde 21’lik kesim ise “evlenecek aday” bulamadığını söyledi. Bu veriler, ekonomik belirsizliklerin ve sosyal çevre faktörlerinin evliliği nasıl etkilediğine dair önemli bir tablo sunuyor.

Diğer nedenler

Araştırmada daha düşük oranlarda da olsa dikkat çeken başka nedenler de yer aldı: Yüzde 3, partnerinin ya da sevgilisinin evlenmek istemediğini belirtirken, aynı oranda katılımcı ailesinin izin vermediğini söyledi. Yüzde 2 ise sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Yüzde 7’lik bir kesim ise “diğer” seçeneğini işaretleyerek, farklı bireysel gerekçelerle evliliği düşünmediğini ifade etti.