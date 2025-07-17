JTI sigara grubuna temmuz ayı içinde ikinci kez zam geldi
JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiği duyuruldu. JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.
Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu.
Peş peşen gelen zamların ardından sigara fiyatlarında dikkat çeken artışlar meydana geldi.
JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.
İşte JTI Fiyat Listesi (17.07.2025 tarihinden itibaren geçerlidir.)
WINSTON
Dark Blue & Deep Blue – 85 ₺
Slender Q Line – 85 TL
Slender – 85 TL
Slender Long – 87 TL (+2 TL)
WINSTON – 90 TL (+1 TL)
Slims Q Line – 94 TL
Slims – 95 TL
Xsence – 96 TL
CAMEL
Slender – 82 TL
Deep Blue – 82 TL
Black & White – 83 TL
Yellow & Brown – 86 TL
LD – 81 TL
MONTE CARLO – 80 TL
CAMEL Yellow 100 (Gram) – 215 TL (+20 TL)