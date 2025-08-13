  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. SGK duyurdu: Almanya ve Bulgaristan'dan maaş alıp Türkiye'de yaşayanlar da banka promosyonu alabilecek
Takip Et

SGK duyurdu: Almanya ve Bulgaristan'dan maaş alıp Türkiye'de yaşayanlar da banka promosyonu alabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SGK duyurdu: Almanya ve Bulgaristan'dan maaş alıp Türkiye'de yaşayanlar da banka promosyonu alabilecek
Takip Et

SGK'nin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."

Ekonomi
TÜİK’in giyim enflasyonu verilerinde 2021 sonrası dikkat çeken kopma
TÜİK’in giyim enflasyonu verilerinde 2021 sonrası dikkat çeken kopma
Temmuzda İspanya'ya ihracat tüm zamanların en yükseğinde!
Temmuzda İspanya'ya ihracat tüm zamanların en yükseğinde!
Ankara - İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
Ankara - İzmir arası 14 saatten 3,5 saate düşecek
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasından en çok faydalanan ilçe belli oldu
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasından en çok faydalanan ilçe belli oldu
23 bin 515 firmaya 30 milyar liralık kredi sağlandı
23 bin 515 firmaya 30 milyar liralık kredi sağlandı
Yetkili emlak ofislerinde "e" tabela dönemi başladı
Yetkili emlak ofislerinde "e" tabela dönemi başladı