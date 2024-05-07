İsrail, Refah'a kara saldırısı başlattı

Reuters'ın haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı. Hamas'ın Katar ve Mısır'ın "ateşkes önerilerini" kabul etmesinin ardından İsrail Savaş Kabinesi, Filistinlilerin sığındığı Refah'a yönelik saldırılarına devam etme kararı aldı. İsrail Ordu Sözcüsü, 50'den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıklarken, İsrail ordusunun tahliye uyarısının ardından 100 bin Filistinlinin bulunduğu Refah'ın doğusundaki Filistinliler bölgeyi terk ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı duyuruldu.

İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.