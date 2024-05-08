İsrailli İHA üreticisi firmaya 40 milyon dolarlık fon!

İsrail'in büyük savunma şirketleri, Hamas'la savaşın başlangıcından bu yana artan harcamalardan yararlandı. Xtend'den yapılan açıklamaya göre şirket, topladığı 40 milyon dolarlık bütçeyi sivil teknolojiler yatırımında kullanacak.

Operatörlerin taşınabilir bir sanal gerçeklik kulaklığı ve el kumandası ile küçük İHA'ları kontrol ettiği şirketin platformu, Hamas'la yapılan savaşta İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından binaları, Hamas'ın askeri aktivitelerini ve patlayıcı yerleştirilen noktaları gözetlemek için kullandı.

Savunma dışı uygulamaları genişletmek için de kullanacak

Şirket, son savaşın ardından yeni ürünlerini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Bu yeni ürünler arasında İHA'ların "Küresel Konumlandırma Sistemi" uydularına bağımlı olmadan uçma yeteneğini geliştiren teknoloji de bulunuyor. Bu özellik, sivil uygulamalara da adapte edilecek.

Xtend İcra Kurulu Başkanı Aviv Shapira bir röportajda, 2018 yılında kurulan girişimin fonları lojistik, inşaat ve özel güvenlik de dahil olmak üzere savunma dışı uygulamalarını genişletmek için kullanmayı planladığını söyledi. ABD'de ofisleri bulunan şirket, Japonya ve İngiltere'de de yeni ofisler açmayı planlıyor. Shapira, "Bir savunma işimiz var, kurumsal bir işimiz var ve artık aynı zamanda lojistik ve teslimat da yapıyoruz" açıklamasında bulundu.