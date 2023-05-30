Kuzey Kore'nin askeri casus uydusu fırlatma planına tepki

Güney Kore, kuzey komşusunu ilk askeri casus uydusu fırlatma planı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.

Yonhap'a konuşan bir Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, fırlatma araçlarıyla balistik füzelerde kullanılan teknolojinin aynı olduğunu, bu nedenle Kuzey'in herhangi bir uydu fırlatma işleminin, Pyongyang'ın uzun menzilli füze denemelerini yasaklayan BMGK kararları dahil uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini söyledi.

Sözcü, fırlatma araçlarında kullanılan teknolojinin kıtalararası balistik füzelerde de kullanılabileceğine işaret etti.

Kuzey Kore'nin uydu fırlatma planına karşılık Sözcü, Pyongyang'a hukuk dışı faaliyetlerinden kaçınması ve diplomatik kanalları açık tutması çağrısı yaptı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin Merkezi Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Ri Pyon-chol, ilk casus uydusu fırlatma girişiminin, düşmanların "pervasız" askeri tatbikatlarına karşı ülkesinin kendi kendini savunma kapasitesini güçlendirmek için "zaruri" bir faaliyet olduğunu söyledi.

Ri, ülkesinin çeşitli savunma ve saldırı silahları geliştirmek için keşif ve bilgi araçlarını genişleteceğini belirtti.

Güney Kore ve ABD fırlatma sürecini yakından izliyor

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Han Sung-keun, gazetecilere açıklamasında, ülkesinin ve ABD istihbarat birimlerinin koordinasyon içinde Kuzey Kore’nin uydu fırlatma planı dahil olası provokasyon ihtimallerini yakından izlediklerini dile getirdi.

Kuzey Kore dün, 31 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında bu uyduyu fırlatacağına ilişkin Japonya hükümetine bilgi vermişti.

Kuzey Kore, ilk casus uydu için deneme yapmıştı

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de ilk casus uydunun geliştirilmesinde nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

KCNA test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentini uzaydan gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyor. Bunların arasında çok başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, denizaltıdan fırlatılan nükleer füze ile nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 19 Nisan'da ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.