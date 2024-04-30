Lapid: İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Lapid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi” dedi.



Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i kast ederek, "Bu şekilde devam edemezsiniz. Sabıka kaydı olan bir bakan başbakanlık ofisinde duruyor ve başbakanı kendisine söyleneni yapmazsa sonuçlarına katlanmakla tehdit ediyor. Ben-Gvir, tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendisi için çalıştığını söylüyor. Hükümetten kovulmaması inanılmaz bir şey” dedi.



Ben-Gvir, Netanyahu’ya Gazze Şeridi’nin Refah kentine planlanan askeri harekatı geciktirecek muhtemel esir takası anlaşmasına karşı olduğunu ve bu konuda kendisini uyardığını ifade etmişti.