Malezya 'orangutan diplomasisi' yapacak: Palmiye yağı alana orangutan hediye
Çin'in 'Panda diplomasisi'nin ardından Malezya da palmiye yağı ihraç ettiği ülkelere orangutan hediye etmeyi planlıyor.
Çin'in ‘panda diplomasisine” benzer bir girişim de Malezya'dan geldi.
Malezya, Palmiye yağı satın alan ülkelere orangutanları hediye etmeyi planladığını açıkladı.
Malezya Emtia Bakanı Datuk Seri Johari Andul Ghani, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin orangutanları diplomasi aracı olarak kullanma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Andul Ghani yaptığı açıklamada, "Orangutan diplomasisini benimseyerek Malezya'nın biyoçeşitliliğin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermeyi amaçlıyoruz" dedi.
Ghani, Malezya'nın palmiye yağı sattığı AB, Hindistan ve Çin gibi ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu ticari ortaklarına orangutan hediye etmeyi planladığını bildirdi.
Dünyanın en büyük palmiye yağı üreticilerinden Malezya'nın, üretim esnasında ormanların korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda dikkatli davrandığını vurgulayan Ghani, "Orangutan diplomasisini benimseyerek Malezya'nın biyoçeşitliliğin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.