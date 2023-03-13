Pentagon’un bütçe talebinde öncelik Çin ile rekabet ve silah alımı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), kurulduğundan bu yana en yüksek bütçe talebinde bulundu ve bakanlık bütçesinin detaylarını kamuoyuna açıkladı.

Bütçe talebine ilişkin belgelerde, 2024 mali yılında Pentagon'un harcamaları için 842 milyar dolar, "atom enerjisi savunma faaliyetleri" için 32,8 milyar dolar, "savunma ile ilişkili diğer faaliyetler" için 11,5 milyar dolar olmak üzere toplam 886,3 milyar dolar talep edildi.

Buna göre, ABD yönetimi gelecek yıl için, 2023 bütçesinden 26 milyar dolar, 2022 bütçesinden 100 milyar dolar fazla bütçe talep etmiş oldu.

Belgelerde, söz konusu artışta, başta Çin'e karşı rekabet olmak üzere, 2022 ABD Savunma Strateji Belgesi'nde belirtilen öncelikler ve artan enflasyonun etkili olduğu kaydedildi.

Bütçe talebinde, Kara Kuvvetleri rezerv asker sayısının 2 bin 200 azaltılacağı belirtilirken, ABD ordusunun toplam asker sayısının 12 bin 355 artırılarak, 2 milyon 74 bine çıkarılacağı bilgisi verildi. Diğer taraftan, bütçe kapsamında asker maaşlarının yüzde 5,2 oranında artırılacağı ifade edildi.

Pentagon'un bütçe talebi üzerine gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, bu talebin, bakanlığın tarihinde talep edilen en yüksek bütçe olduğunu söyledi.

Hicks, Çin ile rekabet için belirledikleri önceliklerin, bütçe talebinin hazırlanmasında önemli bir faktör olduğuna ve bütçe talebinde yeni silah alımlarına ağırlık verdiklerine vurgu yaptı.

Entegre caydırıcılık konseptine vurgu

ABD Savunma Strateji Belgesi'ndeki, Amerikan ordusunun tüm kuvvet komutanlıklarının paralel bir şekilde modernize edilip entegre bir caydırıcılık oluşturulması hedefi bütçeye de yansıdı.

Bütçe talebinde, 886,3 milyar dolarlık bütçenin, 315 milyar dolarının, silah alımlarına ayrıldığı aktarıldı.

İleri teknoloji beşinci nesil savaş uçakları, 9 yeni savaş gemisinin yanı sıra yeni Ford Sınıfı Uçak Gemileri ile Columbia Sınıfı Balistik Füze Denizaltılarının inşası için de yıllık bütçeden para ayrılacağı bilgisi verildi.

Diğer taraftan, nükleer silah modernizasyonu için 37,7 milyar dolar ve füze savuma kabiliyetinin modernizasyonu için 29,8 milyar dolar talep edildi.

Bu kapsamda yeni nesil karada konuşlu füze savunma sistemlerinin geliştirileceği, Patriot Hava Savunma Sistemlerinin geliştirilmeye devam edileceği, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sisteminin (THAAD) Kara Kuvvetlerinin Hava ve Füze Komuta Sistemine entegre edileceği belirtildi.

Diğer taraftan Çin'e karşı, Guam Adası'nın savunulması için 1,5 milyar dolar bütçe ayrıldığı ifade edildi.

Çin'i caydırmak için 9,1 milyar dolar talebi

Bütçe talebi belgelerinde dikkati çeken bir diğer nokta da Hint-Pasifik ve Avrupa caydırıcılık fonu oldu.

Belgelerde, Pentagon'un, Çin'i caydırmak üzere, bölgede yatırım yapmak için 9,1 milyar dolar talep ettiği görüldü.

Diğer taraftan, 2014'ten bu yana her yıl bütçede 3 milyar dolardan fazla fon ayrılan Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık Girişimi için ise yaklaşık 5 milyar dolar talep edildiği kaydedildi.

Hipersonik füzelere yatırım

Çin'in son derece gelişmiş hipersonik füze denemesinin ortaya çıkması üzerine Pentagon, hipersonik füze yatırımlarına ağırlık vermeye başladı.

Bütçe talebinde, uzun menzilli füzeler için 11 milyar dolar ayrıldığı kaydedilirken, 2024'te 24 adet yeni hipersonik füze alınacağı ve ikinci hipersonik füze bataryasının 2025'te konuşlandırılmak üzere hazırlanacağı vurgulandı.

Uzay Kuvvetlerine 33,3 milyar dolar ayrıldı

Pentagon, uzay kabiliyetleri için toplam 33,3 milyar dolar talep etti ve bütçe talebi belgesinde bu miktarın, bakanlığın tarihinde talep ettiği en yüksek uzay kabiliyetleri harcama talebi olduğu belirtildi. Diğer taraftan, belgelerde siber faaliyetler için 13,5 milyar dolar ayrıldığı dile getirildi.

Bu kapsamda data ağlarının sürekli bir şekilde korunması için geliştirilen "Sıfır Güven" konseptinin faaliyete geçirileceği, 5 yeni Siber Görev Gücü Takımının kurularak, bu takımların sayısının 147'ye çıkarılacağı bilgisine yer verildi.

YPG/PKK'nın faydalandığı fon, Özel Kuvvetler harbe hazırlık fonunda

Bütçe talebine ilişkin belgelerde, harbe hazırlık faaliyetleri ve uluslararası operasyon kabiliyetleri kapsamında, toplam 146,6 milyar dolar talep edildiği görüldü.

Bu miktarın, 28,8 milyar doları Kara Kuvvetleri, 52,7 milyar doları Deniz Kuvvetleri, 4,4 milyar doları Deniz Piyadeleri, 39,9 milyar doları Hava Kuvvetleri, 3,3 milyar doları Uzay Kuvvetleri, 9,7 milyar doları Özel Kuvvetler ve 7,1 milyar doları Müşterek Kabiliyetler için talep edildiği açıklandı.

YPG/PKK’nın faydalanacağı fona, Özel Kuvvetler harbe hazırlık bütçesi kapsamında yer verildi. Belgelerde, Özel Kuvvetlerin harbe hazırlığı için ayrılan 9,7 milyar dolarlık bütçe için şu ifadelere yer verildi: “Bu miktar, kuvvetin modernizasyonunda adımlar atarken ve entegre caydırıcılık, ortaklıkları güçlendirme, şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadele kampanyaları için tam kapasite küresel konuşlanmasını sürdürmekle eş zamanlı olarak kuvvetin istikrarlı bir şekilde harbe hazırlığını finanse etmektedir."

Pentagon, YPG/PKK'nın da faydalandığı fonu, savaş fonu olarak da bilinen ve yıllık olarak değişen Deniaşırı Muhtemel Operasyonlar bütçesine ekledi.

Son 2 yıldır bu bütçe, Pentagon'un ana bütçesine dahil ediliyor. Uluslararası operasyonlar için 2023 mali yılı için ayrılan bütçede, YPG/PKK'nın da faydalandığı Suriye eğit-donat programı için 165 milyar dolar ayrılmıştı. YPG/PKK'ya ne kadar ayrılacağı, Gerekçe Dokümanında ortaya çıkacak.