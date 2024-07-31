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Fuad Şükr'ün cenazesinin bulunduğu iddia edildi

İsrail'in, Beyrut'ta düzenlediği saldırının ardından devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi
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Fuad Şükr'ün cenazesinin bulunduğu iddia edildi
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İsrail'in, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir binaya düzenlediği saldırının ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, çalışmalar sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

İsrail, dün düzenlediği saldırıda Fuad Shukr'u hedef aldığını aktarmış, Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr’un enkaz altında olduğu iddia edilmişti. Shukr’un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmamıştı. Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı.

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