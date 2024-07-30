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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir banliyöyü vurdu

Son dakika! Beyrut'ta kuvvetli bir patlama sesi duyuldu. İsrail ordusu 8 katlı bir binayı vurdu. İsrail ordusu saldırının Golan tepelerindeki saldırıya misilleme olduğunu açıkladı. Üst düzey bir Hizbullah komutanının saldırıda hedef alındığı belirtildi.

Haber Merkezi
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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir banliyöyü vurdu
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İsrail, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahieh banliyösüne hava saldırısı düzenledi.

Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun yaşadığı banliyöde 8 katlı bir apartmanda büyük bir patlama meydana geldi.

Reuters, üst düzey bir Hizbullah komutanının hedef alındığını akibetinin ise henüz bilinmediğini bildirdi. Yerel kaynaklar, saldırıda 2 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin ise yarayandığını duyurdu. Beyrut'ta yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti. 

Saldırıda hedef alınan isim: Fuad Sukar

Saldırıda hedef alınan ismin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Sukar olduğu açıklandı. Fuad Sukar, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor.

Fuad Sukar kimdir?

Fuad Sukar, 1983'te ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan isim. ABD tarafından aranıyor. Sukar, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumlu tutuluyordu aynı zamanda Hizbullah'ın güdümlü füze projesinden sorumlu komutanıydı.

Golan tepelerindeki saldırıya misilleme

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.  IDF, saldırıda geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri’nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırının arkasındaki Hizbullah komutanının hedef alındığını açıkladı.

 

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "kırmızı çizgiyi geçtiğini" söyledi.

Lübnan basını, saldırıda Beyrut’un güneyinde Şiilerin yoğun olarak bulunduğu Dahieh banliyösünün hedef alındığını ifade etmişti.

Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

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