İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roketli saldırı: 11 ölü

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı ve Lübnan'ı sorumlu tuttu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı sonrası temaslarını kesip ABD’den İsrail’e dönüşünü erkene çekti. Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından Netanyahu’nun uçağının mümkün olan en erken saatte kalkması talimatı verdiği ifade edildi.

Netanyahu'ya yakın bir kaynak uçağın TSİ 01.00’de ABD’nin başkenti Washington DC’den kalkacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Israel Katz: Topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.



İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

Hizbullah, saldırıyı reddetti

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari: Saldırı çok ani gerçekleşti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde 10 kişinin öldüğü roket saldırının, "çok ani" gerçekleştiğini, roket tespit edildikten sonra saldırı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre içinde bir roketin isabet etmesiyle patlama meydana geldiğini belirtti.

Saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu dile getiren Hagari, güvenlik teşkilatının saldırıya nasıl karşılık verileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" söyledi.

Hagari, halka yapılan güvenlik uyarılarında henüz bir değişiklik olmadığını kaydetti.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında aralarında çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 24 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının "durum değerlendirmesi ve elindeki istihbarat sonuçlarına göre" Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği belirtilmişti.

Hizbullah Hareketi, Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlamıştı.

İsrail'in Golan Tepeleri"ndeki işgali

İsrail, 1967'de çoğu Suriye toprağı sayılan kuzeyindeki Golan Tepeleri'ni işgal etti. Uluslararası hukuka göre İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığı işgal sayılıyor.

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı tarafından İsrail'in kuzeyindeki bölgelere akşam saatlerinde füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlenmişti.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında 7 Ekim 2023'ten itibaren sınır hattında şiddeti tırmanan çatışmalar yaşanıyor.