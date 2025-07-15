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ABD’de orman yangınında korku dolu anlar! Alevler ateş hortumuna dönüştü

ABD’nin eyaletindeki orman yangını şiddetli rüzgarlar nedenitle ateş hortumuna dönüşerek korku dolu anlar yaşattı. Kaydedilen görüntüler yangının vahametini gözler önüne serdi.

Haber Merkezi
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ABD’de orman yangınında korku dolu anlar! Alevler ateş hortumuna dönüştü
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ABD’nin Utah eyaletindeki La Sal dağlarında devam eden orman yangınında alevlerin ateş hortumuna dönüştüğü anlar korku saçtı.

 

ABD’nin Utah eyaletindeki La Sal dağlarındaki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Şiddetli rüzgarların etkili olduğu bölgedeki orman yangınında alevlerin ateş hortumuna dönüştüğü anlar korku saçtı.

Yangında 'nadir görülen bir olay

O anlar, itfaiye ekipleri tarafından kayda alındı. Eyaletin Arazi Yönetim Bürosu’na (BLM) göre, "nadir" görülen olayda kimse yaralanmadı.

"Utah genelinde 8 büyük orman yangını toplamda 60 bin dönümden fazla alanı etkiledi"

60 bin dönümden fazla alan etkilendi

BLM’den yapılan açıklamada, Deer Creek Yangını’nın 8 bin 925 dönümlük bir alanda etkili olduğu ve henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi. Açıklamada, "Utah genelinde 8 büyük orman yangını toplamda 60 bin dönümden fazla alanı etkiledi ve bu yıl yanan alanların yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor. Yanan alanların çoğu BLM’ye ait olmasa da, itfaiyecilerimiz ve destek personelimiz eyalet genelindeki ortaklarımızla tam bir iş birliği içinde görev başında. Yangın hala yüksek seviyede. Dikkatli olun, tüm yerel kısıtlamalara uyun ve bir sonraki yangını önlemek için üzerinize düşeni yapın."

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