Çin-Rusya işbirliği derinleşiyor: Xi ve Lavrov’dan ‘Putin ziyareti’ öncesi kritik görüşme

Rusya-Çin arasında ilişkiler derinleşirken Pekin’de diplomasi rüzgarları esiyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırladı. Masada, Putin’in Çin ziyareti, işbirlikleri ve stratejik ortaklığı güçlendirme konuları görüşüldü.

Çin-Rusya ittifakı güçleniyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Dışişleri Bakanları Toplantısına toplantısına katılmak üzere bulunduğu Çin’in başkenti Pekin’de temaslarını sürdürüyor.

Uluslararası ve bölgesel konular masada

Bakan Lavrov, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından kabul edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını Xi'ye iletti. Görüşmede, Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Stratejik etkileşim genişletilecek

Ayrıca uluslararası ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Çin Devlet Başkanı Xi ise Rusya ile kapsamlı ortaklığın ve stratejik etkileşimin daha da genişletilmesi yönündeki kararlılığını dile getirdi.

Putin, Eylül'de Çin'e gidecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak, Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüşmek ve 3 Eylül'de II. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kazanılan zaferin yıl dönümünde düzenlenecek Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılmak üzere Çin'e gidecek.