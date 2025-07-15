AB’den Rusya’ya 18’inci yaptırım paketi hamlesi! Kallas: Anlaşmaya çok yakınız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya’ya 18’inci yaptırım paketi yolda

Bugünkü toplantıda Ukrayna'nın konuşulacağını ve ABD'nin Ukrayna'ya kendisini savunması için gelişmiş silah sistemleri sağlama kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan Kallas, "18'inci yaptırım paketine ilişkin siyasi anlaşmaya varmayı umuyoruz. Çok, çok yaklaştık. Umarım bugün gerçekleşir" dedi.

"Gazze'de bazı olumlu işaretler görüyoruz"

Gündemler arasında Orta Doğu ve Gazze'deki durumun da yer alacağını ifade eden Kallas, "İsrail ile Gazze'de sahadaki durumu iyileştirmek için mutabakat sağladık, fakat mesele bunun kağıt üzerinde değil fiilen uygulanmasında. Sınır geçişlerinin açılması konusunda bazı olumlu işaretler görüyoruz. Elektrik hatlarının onarılması, su temini ve daha fazla insani yardım kamyonunun girmesi gibi gelişmeler de var. Ama sahada yaşayan insanlar için gerçek bir iyileşme görebildiğimizi söyleyebilmek için daha fazlasını görmek gerekiyor" diye konuştu.

"İran'a yaptırımlara otomatik geri dönüş süreleri yaklaşıyor"

Konseyin bugün İran'ı da konuşacağını ve AB'nin diplomasiye ve müzakerelere dönülmesine hazır olduğunu ifade eden Kallas, "İran nükleer anlaşması (JCPOA) çerçevesinde yaptırımlara otomatik olarak geri dönüş süreleri de yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Gürcistan'a vize serbestisi askıya alınabilir"

Bugün Gürcistan'a ilişkin durumun da masaya yatırılacağını ifade eden Kallas, "Gürcistan'da ciddi bir gerileme söz konusu ve bu konuda neler yapabileceğimizi ele alacağız. Vize serbestisinin askıya alınması dahil, bütün seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de durum halen çok ama çok kötü"

Basın mensuplarının Gazze'ye ve İsrail hükümetinin vaatlerine nasıl güvenilebileceğine ilişkin bir sorusuna cevap veren Kallas, "Gazze'de durum halen çok ama çok kötü. İnsani durum dehşet verici. Dolayısıyla gerçek bir iyileşme olmadığı sürece yeterince şey yapmış sayılmayız. Ateşkesin olmadığı bir durumdayız ve bu, yardım ulaştırmayı çok daha zor hale getiriyor. Ama yine de insanlara yardım edebilmek için çalışmamız gerekiyor. Çünkü ateşkesin ne zaman geleceğini bilmiyoruz" dedi.

Bu konuda AB'nin önündeki seçeneklerin belli olduğunu ve bu hususta tartışacaklarını ifade eden Kallas, "Tartışmanın nasıl ilerleyeceğini şimdiden kestiremiyorum. Bence son yaptığımız tartışmada ana vurgu, sahadaki insanların durumunu gerçekten iyileştirmemiz gerektiğiydi. Asıl hedef buydu. Bence şu anda da ana odak bu" diye konuştu.

Kallas, "Durum o kadar felaket bir boyutta ki bizim için şu anda en önemli şey, sahadaki durumu iyileştirmek. Bu yüzden gerçekten buna odaklandık. İsrailliler ile somut bir mutabakatımız var ve bu mutabakatın yerine getirildiğine dair olumlu işaretler de görüyoruz. Fakat daha fazlasını görmek gerekiyor, bu çok net" şeklinde konuştu.

Kallas, İsrail konusunda atılacak adımlara ilişkin olarak, "Üye devletlere seçenekleri içeren belgeyi sundum. Bundan sonrasında bu belgeyle ne yapacaklarına karar vermek onlara kalmış" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın aslında barış istemediğini ABD'de fark etti"

Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketine ilişkin anlaşmanın bugün ya da yarın sağlanmasını beklediklerini de ifade eden Kallas, "Umarım bugün olur ama halen yapılması gereken bazı şeyler var" dedi.

Kallas, "Biden yönetiminin Ukrayna'ya verdiği tüm sözlerin yerine getirilmesi iyi olurdu. Silah sevkiyatlarının devam etmesi ve onlara vaat edilen her şeyin ulaştırılması. Elbette biz Avrupa olarak daha fazlasını yapmak istiyoruz. Rusya'nın aslında barış istemediğini ABD'nin de fark etmiş olması gibi olumlu işaretler de var. Dolayısıyla barışın tesisi için Ukrayna'yı desteklememiz ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmamız gerekiyor. Ayrıca ABD'lilerin de kendi yaptırım ve gümrük vergisi paketleriyle harekete geçmelerini ve bu şekilde Rusya'ya bu savaşı durdurması için baskı yapılmasını umuyorum" diye konuştu.