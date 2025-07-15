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Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 131'e yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi. Kayıp 97 kişi aranıyor.

Haber Merkezi
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Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 131'e yükseldi
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ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde 4 Temmuz'da vuran şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. 

Teksas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği, kayıp sayısının ise 97 olduğunu ifade etti. Vali Abbott can kayıplarının çoğunun Kerrville ve çevresinde kaydedildiğini belirtti.

Kerr County'deki ölümlerin çoğu kız çocuklarına özel Hristiyan kampı Camp Mystic'te yaşandı. Kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri, Kerr County'deki Guadalupe Nehri bölgesinde kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

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