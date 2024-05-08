Singapur'da F-16 savaş uçağı düştü

Singapur Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Singapur Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı kalkış sırasında sorun yaşadı ve kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düştü.

Açıklamada, pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğuna işaret edilerek, "Pilot başarıyla kurtuldu. Bilinci yerinde ve yürüyebiliyor." denildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Pilota ilk yardım yapıldı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazada başka yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamaya göre, ülkede bu tarz kazalar son derece nadir yaşanıyor.