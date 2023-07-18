Tahıl Koridoru Anlaşması'nda son durum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın Rusya olmadan ve güvenlik garantileri sağlanmadan sürdürülmesinin riskli olacağını söyledi.

Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin anlaşmaya devam etme önerisine Kremlin’den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun savaş bölgesine yakın bir noktada olduğunu ifade ederek, Rusya’nın güvenlik garantileri olmadan sevkiyata devam etmenin belirli riskler oluşturacağını söyledi. Peskov, "Bu nedenle, Rusya olmadan herhangi bir şey resmileştirilirse, bu risklerin göze alınması gerekir. Bu konuda, biz hangi ülkenin bu riskleri ne düzeyde üstlenmeye hazır olduğunu söyleyemeyiz” dedi.

Peskov, ayrıca tahıl koridorunun Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla kullanıldığının açık bir gerçek olduğunu ve hiç kimse için sır olmadığını ifade ederek, bunun unutulmaması gereken çok önemli bir nokta olduğunu belirtti.

Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının hiçbir zaman uygulanmamasına rağmen Moskova’nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve anlaşmayı birkaç kez uzattığını hatırlatan Peskov, Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesini "vicdansızca" olarak nitelendirdi.

Rusya-Türkiye tahıl ihracatını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Rus tahılını "Kiev ve Batı'nın sabotajlarına maruz kalmadan" ihraç etmenin yollarını ele aldığını açıkladı.

Rusya'nın dün bir yıldır yürürlükte olan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını sona erdirmesi yoksul ülkelerde fiyat artışlarının gıdaya erişiminin zorlayacağı endişelerine neden oldu.

Rusya, Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımları karşısında Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştıran anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Kremlin, dün süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın Rusya ile ilgili kısımlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşmayı uzatmayacaklarını açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, “Anlaşma, Rusya olmadan da devam edebilir ve etmelidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Tahıl Anlaşması’nın sürdürülmesi veya anlaşmanın üçlü formattaki konseptte çalışması yönünde teklif içeren mektuplar gönderdim. Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun işlemesini ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir” ifadelerini kullanmıştı.