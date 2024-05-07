Taylor Swift, olimpiyatlardan daha çok turist getiriyor

Fransa, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na hazırlanırken, ülkeye yaklaşık 2 milyon uluslararası ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Fransa'nın olimpiyat hazırlığının yanı sıra bu yıl Avrupa'da bir başka hazırlık da milyonlarca turisti Avrupa'ya çekecek görünüyor.

ABD'li ünlü süperstar Taylor Swift Avrupa turnesine çıkacak.

Milyarder süperstar bu hafta Paris'in hemen dışındaki La Défense Arena'da yapacağı dört gösteri ile "Eras Tour "un Avrupa ayağını başlatacak.

Gösteri başına toplam 40 bin kişilik kapasiteyle yapılacak bu müzik etkinliği Olimpiyat Oyunlarının da bir parçası olarak kurgulandı.

Ancak New York merkezli lüks seyahat acentesi Embark Beyond'un rakamlarına göre konserler Paris Olimpiyatlarının beş katı kadar Amerikalıyı kendine çekti.

"Olimpiyatları bile gölgede bırakıyor"

Embark'ın kurucu ortağı Jack Ezon, "Bunu asla tahmin etmezdim. Taylor'ın ne yaptığına bakın. Olimpiyatları bile gölgede bırakıyor" dedi.

Ezon, şirketinin Swift hayranları için planladığı 200'den fazla Paris seyahatinin ortalama uzunluğunun üç gece olduğunu ve müşterilerin genellikle lüks otellerde kaldığını söyledi.

Grupların yaklaşık üçte biri, konserlerin yanında alışveriş yapmak isteyen anne-kızlardan oluşuyor. Müşterilerin yaklaşık yüzde 20'si ise gösterileri takip etmek için seyahatlerine Londra ya da Güney Fransa gibi destinasyonları da eklemeyi planlıyor.

Swift çılgınlığı Avrupa'ya yayılırken Paris de dahil olmak üzere pek çok şehir, biletlerin yeniden satışında sınırlamalar uygulamaya başladı ve fiyatların karaborsada büyük meblağlara ulaşmasını engellemeye çalıştı.

Turneye yönelik ilgi, olimpiyatlara yönelik talebin beklenenden daha düşük olduğu ve birçok otelin yaz için fiyatlarını düşürdüğü bir döneme denk geldi.

Seyahat analizleri şirketi Lighthouse'un verilerine göre, benzer şekilde otel fiyatları da son altı ayda yüzde 30'dan fazla düşüş gösterdi.

Swift'in turnesi aralarında daha önce Avustralya ve Singapur'un da bulunduğu pek çok ekonomiye ivme kazandırmıştı.

Bloomberg Economics'in tahminlerine göre, 2023 yılında ABD konserlerinin ilk turu ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasına 4,3 milyar dolar katkıda bulundu.