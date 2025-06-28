Yunanistan'da bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi

Yunan basınında yer alan haberlerde, hastalığın 50 domuzun bulunduğu küçük bir çiftlikte görüldüğü, çevrede başka bir domuz üretim tesisinin bulunmadığı bildirildi.

Enfekte hayvanlar itlaf ediliyor

Bölgede acil önlemlerin yürürlüğe girdiği aktarılan haberlerde, uzman veteriner ekiplerin enfekte hayvanların itlafı ve sağlık koşullarına uygun şekilde gömülmesi işlemlerine başladığı kaydedildi.

Satın almalar geçici olarak durduruldu

Yunanistan Tarım Bakanlığı da Serez bölgesinden canlı domuzlar ile domuz ürünlerinin çıkarılmasının yasaklandığını ve domuz alım satımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İnsanlara bulaşmıyor

Afrika domuz vebası, insanlara bulaşmayan ancak domuzlar arasında son derece bulaşıcı ve ölümcül seyreden viral bir hastalık olarak biliniyor.