  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Takip Et

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
Takip Et

TR-YÖS/2, 17 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulandı. TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katıldı.

Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılan TR-YÖS için 43 binadaki 412 salon kullanıldı.

Öte yandan ÖSYM'nin internet sayfasından, 2023-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.