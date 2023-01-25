2000 liranın altındaki icra borçlarının silinmesine ilişkin esaslar belirlendi

ANKARA (EKONOMİ)

2022 yılı Kasım ayında çıkarılan 7420 Sayılı kanun kapsamında 2000 liranın altındaki icra borçlarının silinmesini öngören kanunun uygulanmasına ilişkin koşullar belirlendi.

Buna göre icra dairelerinde takip edilen icra dosyalarında alacaklılar her bir icra dosyası için ayrı ayrı feragat talebinde bulunacaklar. Bu talep portal üzerinden veya dosyaya fiziki dilekçe sunarak yapılabilecek.

İcra müdürü, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil 2000 lirayı aşmayan dosyalardaki talebi kabul ederek hacizleri kaldıracak ve dosyayı kapatacak.

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarda da alacaklı avukatının feragat etmesi halinde 2000 liranın altında olanlar kapatılacak. Talebin kanunda öngörülen şartları taşıyıp taşımadığı UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi tarafından kontrol edilecek.

Bu kapsamda alacağından vazgeçenlerle; Hazine payı ödemeleri veya evrensel hizmet katkı paylarından mahsuplaşılacak.