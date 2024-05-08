9. Paintistanbul & Turkcoat fuarı açıldı

Boya ve hammaddeleri konusunda dünyanın 3. büyük fuarı “paintistanbul & Turkcoat 2024” T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Artkim Fuarcılık CEO’su Cengiz Yaman, Dünya Boyacılar Birliği Başkanı Tom Bowtell, BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, Başkan Vekili Hakan Ünel ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister’in de katılımı ile 8 Mayıs’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde açıldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, “Küresel boya pazarı son dönemde de büyümesini sürdürdü. Yapılan analizlere göre sektörün 2030 yılına kadar yüzde 30 büyümesi beklenmektedir. Türkiye, dünya boya pazarında yüzde 2 pay alarak en önemli yapıtaşlarından biri olmaya devam etmektedir. Ülkemiz boya sektöründe merkez haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu fuarın Türk boya sektörünün yurt dışında büyümesine de katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Artkim Fuarcılık CEO’su Cengiz Yaman yaptığı konuşmada, “İstanbul, Türkiye'nin ticaret başkenti. İstanbul'un dünyanın önemli bir fuarcılık üssü olmaması için hiçbir neden yok. Fuarlar sektörleri bir araya getirerek güçlendiriyor ama bunun yanı sıra turizmi de etkiliyor. Fuarın katılımcılarının yüzde 68’i yabancı. Ziyaretçilerin yüzde 25’i de 60 ülkeden geliyor. Bu nedenle diyoruz ki “dünyanın renkleri İstanbul’da buluşuyor”. 2026 yılında düzenleyeceğimiz paintistanbul&Turkcoat’ta hedefimiz fuarımızı, sektöründe dünya çapında 2. büyük fuar haline getirebilmek.” dedi.

BOSAD Başkanvekili, Fuar Düzenleme Kurulu Başkanı Hakan Ünel, “Sektörümüzün dinamizm kazandığı ve ‘uyanışı’ temsil eden bahar aylarında düzenlediğimiz fuarımızın Türk boya sanayinin tüm paydaşlarına son derece değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yıllar önce bir otelin balo salonunda 700-800 metrekare ile başlayan serüvenimizi bugün aynı heyecan ile net 12 bin metrekarenin üzerine çıkarak dünyada kendi alanındaki en önemli etkinliklerden bir konumuna yükselmiştir” dedi.

paintistanbul & Turkcoat 2024 Fuarı için Türkiye’ye gelen Dünya Boyacılar Konseyi Başkanı Tom Bowtell yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünya boya pazarı için çok değerli olduğunu, bu sektör için dünyada önemli bir yere sahip olan bu fuara katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş törende yaptığı konuşmada, “Boya ve boya hammaddeleri sanayimiz, bölgesel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ancak sektörün karşılaştığı bazı sorunları da göz ardı edemeyiz. Enflasyon artışı, eleman sıkıntısı, ham maddelerin yüzde 70’inin yurtdışından ithal edilmesi ve Ar-Ge’ye yeterince yatırım yapılmamış olması, sektörün finansman yapısı, vadelerin çok uzun olması ve sektörün rekabet gücünü artırmak için yeterli önlemlerin alınmaması, acil çözüm bulmamız gereken sorunlardan bazıları. Tüm bu negatif etkilere rağmen 2024’te Türkiye boya sektörümüzde yüzde 15 büyüme hedeflemekteyiz. Bu büyümeye stratejik gelişim planlarımızla hazır olmalıyız” dedi.

Boya sektörünün 2021 yılını 25 milyar dolar, 2023 yılında ise 30,5 milyar dolar ihracat ile kapattığını söyleyen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl açacağımız Kimya Teknoloji Merkezi’nin geleceğin kimya sektörü için büyük bir yatırım olacağından; bu merkezin ülkemize çok büyük katkılar sağlayacağından şüphe duymuyorum. Bizler Avrupa için büyük bir üreticiyiz, amacımız dünyadaki yerimizi büyütmek. Kimya sektörü etki alanı bakımından diğer 27 sektöre kaynak temin etmekte, bu nedenle ülkelerin büyümesinde en önemli faktörlerinden biridir. Gayemiz stratejik önemi büyük sektörümüzün en yüksek mertebeden desteklenmesidir” dedi.

60 ülkeden 9 binden fazla sektör profesyonelinin fuarı gezmesini bekleniyor

Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcı Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları sektörlerini bir araya getiren 9. Paintistanbul & Turkcoat’a bu yıl 372’si direk marka olmak üzere 599 firma katılıyor. Katılan firmaların yüzde 68’i yabancı katılımcı. 29 farklı ülkeden katılımın olduğu fuarda, temsil edilen markalarla birlikte 586 firma yer alıyor. 12 bin metrekare net, 25 bin metrekare brüt alanda düzenlenen fuarda stant satışları Ocak ayı başında tamamlandı. Yüzde 25’i yabancı olmak üzere 60 ülkeden 9 binden fazla sektör profesyonelinin fuarı gezmesi bekleniyor.

Artkim Fuarcılık tarafından, Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) iş birliği ile düzenlenen fuar, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ve Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) desteği ile gerçekleşiyor.

Resmi Havayolu Sponsorluğu’nu Türk Hava Yolları’nın üstlendiği paintistanbul & Turkcoat 2024 Fuarı 10 Mayıs’a kadar açık kalacak.