Ağır ticari satışları martta yüzde 25 azaldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) 2024 yılı Mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, toplam ağır ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik düşüşle 3 bin 705 adet oldu.

Bu dönemde çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 azalarak bin 684 adet, 16 ton ve üstü Kamyon satışları yüzde 29 oranında artarak bin 621 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 34 oranında azalarak 400 adet oldu.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü kamyon/çekici) son 10 yıllık mart ayı ortalama satışlarına göre yüzde 34 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık mart ayı ortalama satışlarına göre yüzde 13 oranında, kamyon satışları da yüzde 66 oranında artış gösterdi. Toplam semi-treyler araç pazarı ise 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayını göre yüzde 59 oranında artarak 839 adet olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte 10 bin 121 adet satıldı

2024 yılı Ocak-Mart dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 10 bin 121 oldu.

Çekici satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 25 oranında azalarak 4 bin 708 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 55 oranında artarak 4 bin 59 adet oldu.

16 ton altı kamyon satışları da yüzde 13 oranında azalarak bin 354 adet olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Mart dönemi semi-treyler araç pazarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 oranında azalarak bin 999 oldu.