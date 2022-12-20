Altınbaş’ın 2023 yılı hedefi global büyüme

Özge Yavuz / İŞİN İÇİNDEN

Katma değerli ihracatı artırmanın, direkt satışın yanı sıra bir diğer yolu da yurt dışında mağazalaşmak. Son yıllarda Türkiye’nin onlarca perakende firması yurt dışında atağa kalktı, yabancı ülkelerin en popüler caddeleri ve AVM’lerinde mağazalar açtı. Avrupa’yı da etkisi altına alan yüksek enflasyon nedeniyle mağaza açma hızı yavaşlasa da halen sürüyor diyebiliriz. Elbette Türk markalarının yurt dışındaki bu girişiminde Turquality programının da desteği büyük oldu. Turquality’den yararlanarak yurt dışında çok sayıda mağazaya ulaşan bir firma da Altınbaş.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz Altın Sohbetler programına konuk olan Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş’la, yeni yıla ilişkin yatırım hedeflerini, markanın büyüme stratejisini ve altın fiyatlarının seyrini konuştuk. Öncelikle yeni yatırımlarını açıklayan İmam Altınbaş, halen yurt içi ve yurt dışında 150’yi aşkın mağazaları olduğunu söyleyerek, 2023’te hem mağaza sayılarını artıracaklarını hem de teknoloji ve tasarıma daha fazla yatırım yapacaklarını belirtti.

‘Yatırımlara derinlik katacağız’

İmam Altınbaş, 2023 hedefleriyle ilgili şunları söyledi: “Yatırımlarımıza biraz daha derinlik kazandırmaya, yatırımlarımızı teknoloji ve tasarımla geliştirmeye, rakiplerden farklılaşmaya odaklandık. 2023’te mağaza sayımızı artıracağız, bunun için gerekli alt yapımız var. Ama küresel olarak büyümek istiyoruz. Bulunduğumuz ülkelerdeki mağaza sayımızı artırıp, yeni ülkelere girmek istiyoruz. Bu ülkelerde reklam, tanıtım yapacağız.” Altınbaş, mücevher sektörünün Türkiye’de gelişmeye devam ettiğini, bulunduğumuz bölgede İtalya’dan sonra en büyük üretici ve ihracatçı ülke konumunda olduğumuzu söyledi. Üniversitelerin tasarım bölümlerinin devreye girmesi, kuyumculuk üretiminin dışında, yan sanayinin de gelişmesiyle sektörün öneminin arttığına dikkat çeken Altınbaş, “Bu sektör biraz daha zanaat, ustalık gerektiren bir alan. Bu da Türkiye’de var. Dolayısıyla sektör her geçen gün bölge ülkelerde, hatta ABD’de de ağırlığını artıyor” diye konuştu.

‘Teknoloji de ihraç ediyoruz’

Mücevher sektörünün Türkiye’de 40 bin oyuncusu var. 350-400 bin kişiye de istihdam sağlanıyor. Her geçen gün üniversitelerle işbirliği artıyor. Öte yandan sadece mücevher üretimi değil, mücevheri üretecek teknolojinin de Türkiye’de geliştiğini anlatan Altınbaş, şunları söylüyor: “Artık altın üretimi için gerekli makineleri de üretmeye başladık. Eskiden Türkiye’de bir kalıp için 4-5 bin dolar para verilirdi İtalyanlara. Artık bunları Türkiye, kendi üretmeye başladı. Fas, Cezayir, Tunus gibi mücevher üreticileri, makineleri Türkiye’den almaya başladılar. Öte yandan dekor ürünleri, kasalar, kutular, mücevherin yan sanayii de gelişiyor. Biz burada bir mücevher ekosistemi kurduk. Dolayısıyla tüm bu alanlarla birlikte aslında sağlanan istihdam 600-700 bini buluyor.”

Pandemiyle birlikte Avrupa’ya yakın oluşumuz, ihracatı birçok kolda olumlu etkiledi. Mücevher de bu alanlardan biri. Altınbaş, Türk üreticilerine üretim yaptırmak için dünyadan yoğun bir ilgi olduğunu söylüyor. Ayrıca Türklerin de yurt dışında bazı üretimler yaptırdığına dikkat çeken Altınbaş, “Türkiye tam bir altın pazarı. Bizi dünyada öne çıkaran, köklü mücevher üretim anlayışımız ve sonrasında da bunu geliştirmiş olmamız” diyor.

‘İhracat iç piyasadan hareketli’

İmam Altınbaş’a yeni yıl satışlarını soruyoruz. Altınbaş, iç piyasada hareketin ayın 20’sinden sonra başlayacağını, ancak yeni yıl nedeniyle ihracat siparişlerinin oldukça hareketli olduğunu söylüyor. İç piyasa ve ihracatta pırlantadan ziyade altın takı satışı yapılıyor. Sektörün ihracattaki lokomotif ürünlerini ise alyanslar, tektaş ve beştaşlar oluşturuyor. Öte yandan Türkiye’de özellikle Ege, Akdeniz kıyıları ve İstanbul’da turiste yapılan mücevher satışları her geçen yıl artıyor. Türkiye’deki fiyatların yurt dışındaki birçok ülkeye göre daha uygun olduğunu belirten Altınbaş, “Türkiye çok sayıda turist ağırlıyor. Mücevher çok katma değerli bir ürün” diyor.

‘Altın fiyatları artabilir’

Son günlerde altın fiyatları yeniden gündemde. ‘Borsaya olan yönelim, altını güvenli liman olmaktan çıkarır mı? Altın fiyatlarının seyri ne olur’ diye sorduğumuz İmam Altınbaş şunları söylüyor: “Türkiye’de altın fiyatları artar gibi görünüyor. Onsu dolarla çarpıp Türk parasına döndüğümüz için, şimdi uzun zamandır 1.000-1.100 lira arasında altının gramı gidip geliyor. Ons yerinde bile kalsa doların yukarı yönlü gitmesi halinde artış oradan olur. Ama ben altının onsunun da biraz daha yukarı gideceğini bekliyorum açıkçası. Çünkü kaynaklar belli. Her gün dünyanın nüfusu artıyor. İhtiyaçlar artıyor. Sadece insanlar altını takı amaçlı değil, yeni gelişen teknolojilerde de kullanıyor. Dolayısıyla bir yükselme bekliyorum.”