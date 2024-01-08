Aralık ayında Türk müteahhitler yurt dışı iş üstlenimini ikiye katladı

Mehmet KAYA / ANKARA

Türk müteahhitler, yılın son ayında bildirilen sözleşmelerle 2023’ü 27 milyar 392 milyon dolarlık sözleşmeyle tamamladı. Böylece, 2022 yılında düşen yurt dışı müteahhitlik iş üstlenimi tutarı yeniden 30 milyar dolar seviyelere yaklaşmış oldu. Türkiye Müteahhitler Birliği, 3 Ocak günü 2023 verilerine yönelik açıklama yapmıştı. Bunun ardından detaylar da belli oldu. Yılın son ayında, Rusya, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan’dan bildirilen yüksek tutarlı iş üstlenimleriyle, yılın 11 ayında 14 milyar 267 milyon dolar olan tutar, Aralık ayında alınan 14 milyar 379 milyon dolarlık iş ile yıllık 27,3 milyar doları aşmış oldu.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren’in açıklamasında, Türkiye’nin Rusya ile iyi ilişkilerini sürdürdüğünü, sektörün Ukrayna’daki pazar kaybı da dikkate alınarak, Körfez ülkelerine yoğunlaştığı bilgisine yer verildi. Eren, “İlk aşamada sektörümüz için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan Suudi Arabistan’ı en önemli hedef olarak belirledik. Yıl içerisinde Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiğimiz müteahhitlik heyeti ziyaretinin ardından; Suudi işveren kuruluşlardan üst düzey yetkililer ile üyelerimizi bir araya getiren toplantılar düzenledik. Bu girişimlerimizin, üstlendiğimiz yeni projeler halinde somut yansımaları olduğunu da memnuniyetle belirtmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Aralık’ta 4 ülke ile milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Aralık ayında Rusya, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan’dan milyar dolarlık sözleşmeler bildirildi. Aralık ayında 166 sözleşme kayda girmiş oldu. Böylece yılın tamamında imzalanan sözleşme sayısı 389’a ulaştı. Türk müteahhitlerin 1972’den 2023 yılı sonuna kadar 135 ülkede üstlendiği işlerin sayısı 12 bin 71’e, tutarı da 501,9 milyar dolara ulaştı.