Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu

Mehmet KAYA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 11 Aralık günü ilk toplantısını yapacak. İlk toplantı tarihi Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Asgari ücretin artış seviyesine yönelik olarak, eğer 4 toplantı yapılması kararlaştırılırsa, tarafların ilk resmi taleplerini komisyonun üçüncü toplantısında açıklanması bekleniyor. Aralarında eski Merkez Bankası danışmanı öğretim üyesi Hakan Kara’nın da bulunduğu bazı kişiler artışın yüzde 40’lara ulaşabileceği tahminlerinde bulunmuştu. TÜRK-İŞ, TİSK, ve hükümetten 5’er temsilcinin yer aldığı komisyonda ücret seviyesinin belirlenmesinde hükümetin tavrı belirleyici rol oynuyor.

Bakan Işıkhan, geçim koşulları yanında, enflasyonla mücadele ve iş barışına atıf yaptı

Bakan Vedat Işıkhan, AA’ya yaptığı açıklamada komisyon çalışmasına yönelik mevzuata işaret ederek, “Dolayısıyla belirlenecek asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışan işçilerimizle sınırlı değildir. Yapılacak artış, diğer gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan genel yaklaşıma ilişkin olarak ise tam uzlaşma arayışı içinde olacağını vurgulayarak, “Paydaşlarımız ile görüşerek ilk toplantımızı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te yapmaya karar verdik. Çalışanlarımızı ve çalışma barışını korumak her daim en önemli görevimiz oldu. Önümüzdeki dönemde, enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı korumaktayız" ifadesinde bulundu.

İlk tartışma konusu altı aylık mı, yıllık mı belirleneceği konusunda olacak

Asgari ücret belirleme çalışmaları öncesi iki tartışma başlamıştı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve bazı ekonomi yöneticileri tarafından enflasyonla mücadeleye destek verecek ve enflasyona yönelik beklenti ve hedeflere uygun bir ücret seviyesinin oluşturulmasının önemine işaret etmişti. İşçi tarafı ve genel ekonomi yönetimi tarafından bu tartışma yoğunlaştırılmasa da işçi kesimi geçim koşullarını öne sürerek sert yanıt vermişti.

İkinci tartışma konusu ise Bakan Vedat Işıkhan’ın, ara artış gerekmeyeceği yönündeki sözleriyle ortaya çıktı. 2022 ve 2023’te, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücret tespit komisyonu Haziran ayında normal takvimi dışı toplantıya çağrılarak Temmuz ayından geçerli artışlar yapılmıştı.

TÜRK-İŞ Genel Kurulunda ise TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, “enflasyon olmasın, o zaman ara artış da olmasın” diyerek tepki göstermişti.

Konfederasyonların ortak hareketi bu yıl da yok, bu kez masaya işçi temsilcisi değil, işçi oturacak

Öte yandan, bu yıl başlayacak çalışmalarda fiilen işçiler komisyon çalışmalarına katılacak. İşçi kanadını temsilen yetkili olan konfederasyon TÜRK-İŞ Mali Sekreteri, YOL-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçiden oluşan heyetle katılacak.

TÜRK-İŞ komisyon heyeti toplantı öncesi gelecek hafta başında kendi aralarında bir toplantı yapacak, bu toplantıda işçilerin kamuoyuna tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Bu arada, önceki bazı yıllarda, TÜRK-İŞ, diğer işçi konfederasyonlarıyla koordinasyon oluşturarak süreci birlikte yönetmişlerdi. Son iki yıldır bu yönde bir gelişme gerçekleşmedi. Mevzuata göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda en fazla üyeye sahip konfederasyon işçiyi temsil ediyor. HAK-İŞ ve DİSK zaman zaman bu temsil sisteminin değişmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.