Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,65 azalarak günü 502,34 puandan kapattı.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1,03, petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,14 değer kaybetti.

Avustralya-İngiltere madencilik şirketi BHP’nin rakibi Anglo American’ı 31 milyar sterline satın alma teklifinde bulunduğuna yönelik haberlerin ardından maden şirketlerin hisseleri ortalama yüzde 1,90 değer kazandı. Anglo American hisseleri de günü yüzde 14,24 artışla tamamladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 azalarak 8.016,65 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,97 düşerek 33.939,75 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,95 azalarak 17.917,28 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 artışla 8.078,86 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1,072 seviyelerinde bulunuyor.

Zayıf ABD büyümesi borsalarda aşağı yönlü baskıyı artırıyor

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Büyümenin, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralma sonrasındaki en düşük oran olması dikkati çekti. ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi tahmin ediliyordu.

Analistler, ABD büyüme verilerinin borsalarda aşağı yönlü baskıyı artırdığını belirterek, dünyanın en büyük ekonomisinde aynı zamanda çekirdek enflasyonun yükseldiğini hatırlattı.

Bu durumun, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimine gitme ihtimalini daha da azalttığını ifade eden analistler, son verilerin piyasalarındaki önceki iyimserliği azalttığını belirtti.

Şirket hisselerinden, Deutsche Bank hisseleri, yatırımcıların Alman bankanın beklenenden daha iyi gelen ilk çeyrek karını değerlendirmesiyle erken saatlerdeki kayıplarını telafi ederek günü yüzde 8'den fazla yükselerek kapattı.