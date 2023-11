Bakan Ersoy: Fuar, Ankara'nın turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'daki fuarın açılış törenine katıldı.

Ersoy, törenin başındaki Türk sanat müziği dinletisinin ardından yaptığı konuşmada, fuarın turizm potansiyeline yeni katkılar yapacağına inandığını söyledi.

Turizmin, dünya çapında büyük bir yarış alanı olduğuna işaret eden Ersoy, Türkiye'nin de gerek tabiat varlıkları ve tarihsel zenginlikleri gerek de gelişmişlik düzeyiyle her ülkeden misafirlerin beklentilerine fazlasıyla cevap verebilecek bir ülke olduğunun altını çizdi.

Ersoy, turizm sektöründeki gelişmelere dikkati çekerek, "2002'de ziyaretçi sayısı bakımından dünyada 17. sırada olan Türkiye, 2022'de 51,4 milyon gelen ziyaretçi ile 4. sıraya yükselmiştir. Türkiye, 2002'deki 12,4 milyar dolar gelirden de 2022 yılındaki 46,5 milyar dolar gelire ulaşmış ve dünya sıralamasında 7. sıraya yükselmiştir." bilgilerini verdi.

Ankara'daki konaklama tesislerine 2002'de gelen toplam ziyaretçi sayısının 1,2 milyon olduğunu söyleyen Ersoy, geçen yıl bu sayının 3,2, toplam gecelemenin de 5,6 milyona ulaştığını belirtti.

Ankara'daki sağlık turizmi

Ersoy, Ankara'nın sağlık turizminde de büyük hacme sahip olduğunu vurgulayarak, "Sağlık tesis sayısı 406, aracı kuruluş sayısı ise 113'tür. Geçen yıl 337 bin yabancı hasta 2,3 milyon geceleme gerçekleştirmiştir. 2021'de 756 milyon dolar olan gelir, 2022'de 1,1 milyar dolara, bu yılın ilk 10 ayında ise 763 milyon dolara ulaşmıştır. Yine Ankara'da bulunan 77 müzeyi geçen yıl 7,9 milyon kişi ziyaret etmiştir." diye konuştu.

Ankara'nın turizm birikimini daha da zenginleştirmek için çalıştıklarını belirten Ersoy, gelenekselleşen Başkent Kültür Yolu Festivali'nde bu yıl da çok sayıda etkinliği ziyaretçi ve sanatseverlerle buluşturduklarını anımsattı.

Ersoy, UNESCO'ya yönelik çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca Ankaramızın en önemli kültürel değerlerinden olan Polatlı Yassıhöyük'teki Gordion Antik Kenti ile Anadolu'nun Orta Çağ dönemi ahşap direkli ve kirişli camileri arasında olan Ahi Şerafettin Camisi'nin UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne alınması bizi sevindiren bir diğer gelişme oldu. İnşallah UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ndeki kültür varlıklarımızın sayısını her yıl daha da artıracağız. Yine, Ankara Atatürk Kültür Merkezi binasında, Türk tarihini, başlangıcından itibaren her dönemiyle yansıtan yazılı ve sözlü tarihimizi, yaşantımızı her türlü belgesiyle, objesiyle ortaya koyan, bunları tek bir çatı altında toplayan Türk Tarihi Müzesi'nin kurulması da planlarımız arasındadır. Sergi salonları, interaktif ekranlar ve estetik detaylarla zenginleştirilecek müzede depo müze, kütüphane, dijital sergi salonları yer alacaktır. Bu kapsamda, AKM binasının müze ve kütüphaneye dönüştürülmesi hususunda mühendislik ve teşhir tanzim proje çalışmaları başlatılmıştır. CSO Ada Ankara ise sanatsal anlamda Ankara'ya çok özel katkı yapan bir kültür kompleksi olmuştur. Her türde müziğe ve kültür-sanat faaliyetine kucak açan yerleşke, ülkemizin ve dünyanın önde gelen sanatçı, grup ve orkestralarını izleyicilerle buluşturmaktadır. 3 Aralık 2020'den bu yana 1000'i aşkın konser ve diğer etkinlikleriyle CSO Ada Ankara, gerçek bir sanatsal cazibe merkezi olmuştur."

Bakan Ersoy, fuarın, sektör paydaşlarının verimli bir buluşma zemini olacağına inandığını dile getirerek, "3 bin 500 metrekarelik bir alanda 75 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği fuar, Ankara'nın turizm potansiyeline çok büyük katkı sağlayacaktır. Turistik potansiyelimizin hem ülke olarak hem de Ankara özelinde değerlendirilip tanıtılacağı fuar kültür, termal, sağlık, kamp ve karavan turizmi sahalarında yeni açılımlara, fırsatlara ev sahipliği yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara potansiyelinin çok altında bir noktada"

Ankara Valisi Vasip Şahin de kentin turizmine önem verdiklerini ve gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan Türkiye'nin Ankara'dan ibaret olmadığını ifade eden Şahin, "Türkiye öyle bir coğrafya ki, tam bir açık hava müzesi. Neresini kazsanız tarihin derinliklerinden bir iz buluyorsunuz. Dolayısıyla Ankara olarak Türkiye'nin bu zenginliğine katkıda bulunmak, bu zenginliğin bir parçası olmak için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Biz, Ankara olarak Türkiye'nin tanıtımına hizmet etmeye hazırız." dedi.

Şahin, pek çok sektörü, eğitim ve sağlık altyapısı ile turizm potansiyeline sahip olan Ankara'nın, ülkenin turizm hedeflerini yakalamada üstüne düşeni yapacağını kaydetti.

Ankara'nın yıllık yaklaşık 700 bin yabancı misafiri konuk etmesi ile potansiyelinin çok altında bir noktada olduğunu söyleyen Şahin, bunu en yakın zamanda 2-3 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.