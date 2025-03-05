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Bakan Işıkhan: Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

"İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz"

Bakan Işıkhan, gelişen ihtiyaçlara yönelik politikaların hayata geçirildiğini belirterek, "Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan iki yeni karar sayesinde 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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