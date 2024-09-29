Son verileri değerlendirdi: Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karabük'te yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine yönelik atılan adımları ve son verilere yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Enflasyon kalıcı olarak düşecek"

Mehmet Şimşek, enflasyonun 2026 yılı itibarıyla tek haneli rakamlara indirileceğini belirterek, önümüzdeki aylarda enflasyonun kalıcı olarak düşüşe geçeceğini vurguladı. Ayrıca, Orta Vadeli Program'ın (OVP) hedefinin bütçe açığını azaltmak ve cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çekmek olduğunu ifade etti.

En öncelikli hedeflerinin enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek olduğunu vurgulayan Şimşek, "Çünkü enflasyon tek haneye düştüğünde ülkede büyüme hızı artıyor. Kalıcı refah artışı için, önünüzü görmeniz için, yatırımlarda, verimlilikte, inovasyonda atılım için fiyat istikrarını sağlamamız lazım." dedi.

"Hedef enflasyonu tek haneye düşürmek"

Mehmet Şimşek, şöyle konuştu:

Tekrar enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Mayıstan bu yana enflasyonda yüzde 23,5 düşüş var. 2024'te yüzde 40, 2025'te yüzde 20 ve 2026'da yüzde 10'in altında bir enflasyona kavuşacağız. Enflasyonun şu andaki en büyük sorun olduğunu altını çizen Şimşek, Orta Vadeli Programın nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme, daha adil gelir dağılımı ve kalıcı refah artışı olduğunu belirten Şimşek, bu hedeflerin makroekonomik altyapısını oluşturduklarını söyledi.

"Alınan tedbirlerle cari açık düştü"

Şimşek, Türkiye'nin bundan bir yıl önceki cari açığının yüksek olduğunu anımsatarak, alınan tedbirlerle açığın yaklaşık 57 milyar dolardan 20 milyar doların altına düştüğünü söyledi.

Geçen sene depreme yapılan harcamaların da etkisiyle artan bütçe açığını tedbirlerle yüzde 5,2'ye çektiklerini dile getiren Şimşek, açığı daha da aşağı çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için mali disiplinin önemine dikkati çeken Şimşek, kazanımları kalıcı hale getirmek için kamuda disiplin gerektiğinin altını çizdi. "Bütçede disiplini sağlamaya başladık" diyen, Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar:

"KKM'de 98 milyarlık düşüş"

Kur korumalı mevduat (KKM) geçen yıl ağustos ayında zirveye ulaşmıştı. Neredeyse 144 milyar dolar seviyesinde çıkmıştı. KKM'den çıkışı biz önceliklendirdik. KKM'de 98 milyarlık bir düşüş oldu. Bu çıkış daha da devam edecek.

"Net rezervler arttı"

Uluslararası tanıma göre rezerv yeterliliğine sahip ülke konuma geldik. Geçen yıl rezerv yetersizliğinin de bir endişe kaynağı varken, net rezervler 90 milyar dolar civarında arttı ve söz konusu endişeler ortadan kalktı.

"Türkiye'nin kredi notu arttı"

Türkiye 2024 yılı içerisinde 3 ayrı uluslararası derecelendirme kuruluşu tarafından notu arttırılan tek ülke oldu. Kredi notu uygulaması Turgut Özal'la başladı. Şimşek, amaçlarından birisinin de sanayide katma değeri yükseltmek olduğuna dikkati çekerek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji bileşenini yukarı çekmek için de programlarının olduğunu bildirdi.