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Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi

Bakan Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirirken, "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir" olarak değerlendirdi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

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