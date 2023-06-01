Bankacılık sektörünün mevduatı 72 milyar lira azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 26 Mayıs ile biten haftada 71 milyar 587 milyon 352 bin lira azalarak 10 trilyon 579 milyar 898 milyon 397 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,6 artışla 6 trilyon 193 milyar 855 milyon 288 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,8 azalarak 3 trilyon 960 milyar 530 milyon 263 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 433 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 26 Mayıs itibarıyla 6 milyar 291 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 1 trilyon 296 milyar 116 milyon 745 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 artışla 1 trilyon 7 milyar 622 milyon 609 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,6 yükselişle 998 milyar 790 milyon 72 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 392 milyar 797 milyon 601 bin lirası konut, 62 milyar 910 milyon 425 bin lirası taşıt ve 840 milyar 408 milyon 719 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Mayıs ile biten haftada 58 milyar 339 milyon 508 bin lira artarak 8 trilyon 804 milyar 344 milyon 94 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 artış kaydetti.