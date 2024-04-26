Rönesans Gayrimenkul Yatırım borsaya tavandan girdi

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da RGYAS koduyla işlem görmeye başladı.

Optimum, Hilltown ve Piazza gibi zincir AVM markalarının yatırımcısı ve işletmecisi olarak Türkiye’nin 7 şehrinde faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım yöneticileri, Ak Yatırım ve Deniz Yatırım yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Gong töreninde bir konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi: Rönesans Holding’in uzun yıllara dayanan köklü tecrübesiyle Rönesans Gayrimenkul Yatırım, güçlü portföyüyle ve örnek projeleri ile önemli bir değer oluşturmaktadır. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, bu değeri yatırımcıları ile paylaşmaktadır. Ben bu stratejik karardan dolayı Şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Böylece bir yandan sektördeki birikimini sermaye piyasalarına taşıyan şirketimiz, diğer yandan daha güçlü bir finansal yapıyla projelerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, değerli şirketimizin yöneticilerine ve çalışanlarına, kıymetli aracı kurumlarımızın özverili ve gayretli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rönesans Gayrimenkul Yatırıma Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.”

Bize İnanan Tüm Yatırımcılarımıza Teşekkür Ediyoruz

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp ise törende yaptığı konuşmasına, “Rönesans Gayrimenkul Yatırım, portföyünde bulundurduğu 12 alışveriş merkezi ile Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı konumunda. Rönesans Holding’in 100 milyon ziyaretçi ile buluşan ticari gayrimenkul şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı halka arz ederek, holding çatımız altındaki ilk halka arzımızı gerçekleştirdik. Öncelikle bize inanan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” sözleriyle başladı. Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arza, toplam tahsisat tutarının 2,60 katı talep geldiğine dikkat çeken İpek Ilıcak Kayaalp, “Halka arz sonucunda toplam 2.454.271 yeni ortağımız oldu” dedi.

Rönesans Olarak Ülkemize İnanıyor Ve Güveniyoruz

İpek Ilıcak Kayaalp, şunları söyledi:

"Rönesans olarak ülkemize inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Halka arzımıza katılan tüm yatırımcılarımıza, halka arz sürecini başarıyla sonuçlandırmamızda emeği geçen ekibimize ve tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

Halka Açıklık Oranı Yüzde 10,08

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arzına toplam tahsisat tutarının 2,60 katı talep geldi. Halka arz sonucunda 2.454.093 adedi yurtiçi bireysel olmak üzere toplam 2.454.271 yatırımcı Rönesans Gayrimenkul Yatırım’a ortak olurken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,5 milyar TL, halka açıklık oranı ise yüzde 10,08 oldu.