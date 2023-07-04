Bankacılık sektörünün net kârı mayısta 45,65 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, sektörün ilk 5 aylık karı 190 milyar 344 milyon TL'ye ulaştı.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü aynı dönemde 16 trilyon 846 milyar 448 milyon TL olarak gerçekleşirken, aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 2 trilyon 499 milyar 58 milyon TL arttı.

Mayıs 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 9 trilyon 237 milyar 332 milyon TL, menkul değerler 2 trilyon 854 milyar 936 milyon TL oldu. 2022 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı yüzde 17,4, krediler toplamı yüzde 21,9 ve menkul değerler toplamı yüzde 20,4 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,75 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2022 yılsonuna göre yüzde 16,9 artışla 10 trilyon 355 milyar 711 milyon TL olarak gerçekleşti.

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 14,3 artışla 1 trilyon 606 milyar 765 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,08 seviyesine geldi.