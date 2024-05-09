Yeni iddia: Hafize Gaye Erkan'a yeni görev mi veriliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden hemen sonra Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı, Şimşek de ABD'de çalışan Hafize Gaye Erkan'ı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atadı.

8 Haziran 2023'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başkan olan Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk kadın başkanı olmuştu. Ancak Erkan'ın görev süresi kısa sürdü, Erkan Şubat 2024'te Merkez Bankası başkanlığından alındı ve yerine Fatih Karahan atandı.

O tarihten bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Hafize Gaye Erkan'la ilgili Gerçek Gündem'de flaş bir iddiaya yer verildi. İddiaya göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınacak ve yerine Hafize Gaye Erkan atanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı BDDK Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği öne sürülüyor.

İki kamu bankasının genel müdürünün görevden alınacağı iddiası

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Genel Kurulları 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacak. Bu genel kurullarda Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimi de yapılacak.

Hafize Gaye Erkan'ın ilk olarak kamu bankaları yönetiminde bir değişikliğe gideceği ileri sürülüyor. Kulislerde iki kamu bankasının genel müdürünün de görevden alınacağı iddiası konuşuluyor. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevden alınacağı öne sürülüyor.